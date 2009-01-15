Нужны статьи - создание сайтов, веб-дизайн, СЕО

КопирайтингЗакрыт34 заявки414 просмотров
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Есть фирма, занимающаяся созданием сайтов, СЕО, копирайтингом, веб-дизайном и прочими тематичными вещами.

На сайте фирмы планируется выкладывать статьи.

Интересуют уникальные вещи, интересные и живые.

Очень интересны статьи аля:

почему не стоит заказывать сайт у фирм "делаем сайты за 5000р."

рост рынка интернет рекламы, почему выгодно сейчас размещать рекламу в интернете

как важно наличие хорошей CMS для сайта

в таком ключе.

важно будет наоплнить статьи ключевиками, т.е. слегка оптимизировать для СЕО.

в первую очередь статьи должны быть читаемыми.

Жду цен.

15 лет назад
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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