Срочно ужен толковый рерайт

КопирайтингЗакрыт46 заявок727 просмотров
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Срочно ужен толковый рерайтер.

Объем текста 6-7к знаков без пробелов.

Оплата 1,3$ за 1000 знаков без пробелов.

ICQ: 438043459 или в личку

15 лет назад
GAlexander
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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