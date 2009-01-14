Срочно ужен толковый рерайт

Необходимо составить описание на 98 торговых марок (парфюмерия). 1. Каждое в среднем по 500 знаков без пробелов (когда и где основана, что производит и т.д.) 2. Грамотная расстановка ключевых слов - самих названий марок и слов "парфюмерия", ...