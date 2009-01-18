Написание уник.контента для сайтов (10 тем)

$50
КопирайтингЗавершен46 заявок888 просмотров
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Нужно недорогое написание УНИКАЛЬНОГО контента для сайтов перечисленных ниже тематик (согласно выставленным приоритетам: "А" - первостепенный приоритет, "Б" - второстепенный, "В" - самый низкий приоритет).

Принимаются предложения как копирайта, так и рерайта. Обязательные требования к текстам:

1). УНИКАЛЬНОСТЬ контента (неважно, рерайт это или копирайт);

2). Максимально плотное, но адекватное использование ключевых словосочетаний в текстах (список слов и словосочетаний для каждой темы - разные, его предоставлю конкретному исполнителю по конкретной теме).

В принципе, высокое качество текстов и идеально продуманная структура не обязательны, хоть и желательны. Важно отсутствие технических "ляпов", наличие смысла. Неприемлемы грамматические ошибки и (пардон) несвязный машинный "бред".

Жду ваших предложений (особенно по приоритетным тематикам "А" и "Б") с указанием стоимости за 1000 знаков без пробелов. Стоимость предлагайте отдельно на рерайт и копирайт. В связи с тем, что профессиональное написание не требуется, рассчитываю на невысокую цену.

Тематики требуемого контента:

Приоритет А:

Автоматические паркинги, механические и автоматизированные парковки, оборудование для парковки (поворотные платформы, лифты-подъемники итд.), строительство и проектирование паркингов, проблема нехватки машиномест

Приоритет Б:

Натуральный камень (травертин, мрамор, юблицовка травертином и мрамором, отделочные материалы из травертина, мрамора, гранита, плитка из травертина и мрамора)

Деревообработка (оборудование для деревообработки, технологии обработки древесины, производственные процессы, правила обработки итд итп)

Приоритет В:

Таможенное оформление

Таможененые брокеры и их услуги

Авиа-доставка и авиаперевозка грузов (международные и по россии)

Перевозка негабаритных грузов

Контейнерные перевозки (перевозка грузов в контейнерах)

Перевозки сборных грузов

Морские грузоперевозки

15 лет назад
businessmediagr
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранные исполнители
NataliaFilia
Наталия 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$16
5 дней
Кажется, уже в третий раз сотрудничаю с Наташей. К текстам Наташа отнеслась очень креативно и новаторски. К работе в целом - весьма консервативно (а именно ТАК ЖЕ качественно и ТАК ЖЕ в срок, как и всегда). Был бы счастлив, если бы все, с кем мне предстоит сотрудничать когда-либо в будущем, были бы так же ответственны и легки в общении, как Наташа. 10 баллов
Работали с Александром уже не в первый раз, все здорово, оплата в срок, прятное общение. Надеюсь будем работать в дальнейшем. Спасибо.
NEW_MEDIA
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$8
1 день
Большое спасибо! Степан действительно выполнил работу на "5+": предоставил статью (на мой взгляд, достойную Специализированных СМИ "первого эшелона") профессионального качества точно в обещанные им сроки. Профессиональное и структурированное изложение информации, готовность учесть предпочтения и пожелания заказчика, ответственность - все это очень понравилось в сотрудничестве со Степаном. Надеюсь на продолжение!
С Александром работал впервые. У него есть редкое и очень хорошее для Заказчика качество, а именно четкая постановка задания. В приватной переписке Александр предельно ясно ставит задачу, что является залогом успеха. Вне сомнения, по крайней мере для себя, я отнесу Алесандра к группе Заказчиков с которыми легко и приятно работать. Рекомендовать не буду, оставлю для себя :-))
je-su
37 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$4
1 день
До этого не работал с Евгенией, решил попробовать. Результаты (скорость и, особо хочется отметить, качество) не просто устроили, а действительно порадовали! Отличное понимание моих пожеланий и достижение именно того результата, который мне был нужен, причем абсолютно автономно и самостоятельно (не пришлось корректировать ни 1 предложения)! Женя, спасибо вам за работу, намерен продолжать сотрудничать с вами.
Было очень приятно работать. Тематики интересные, условия щадящие, оплата в срок. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Ксения, Вы, как и раньше, на высоте :) Все качественно и четко в срок. Приятно, что не нужно долгл и мучительно объяснять "что мне нужно от текста". Доволен, что обратился к вам и в этот раз тоже. Спасибо, буду обращаться!
Спасибо за сотрудничество. Оплата в срок!
kravtsovaV
Виктория 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
64 отзыва(-1)
15 лет назад
$50
2 дня
Очень порадовал результат! Виктория очень свежо, креативно и творчески подошла к заданию. Полное отсутствие ошибок и необходимости коррекции, высокая системность подготовленного материала, четкое соблюдение моих пожеланий к тексту. Результатом очень доволен!
Александр - замечатльный заказчик. Сразу конкретно объясняет что ему нужно и получает это. Так же весьма "человечный" работодатель, присутствует понимание и внимание к исполнителю, это приятно и радует. Всех благ вам и вашим проектам!
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