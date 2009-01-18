Написание уник.контента для сайтов (10 тем)

Нужно недорогое написание УНИКАЛЬНОГО контента для сайтов перечисленных ниже тематик (согласно выставленным приоритетам: "А" - первостепенный приоритет, "Б" - второстепенный, "В" - самый низкий приоритет).

Принимаются предложения как копирайта, так и рерайта. Обязательные требования к текстам:

1). УНИКАЛЬНОСТЬ контента (неважно, рерайт это или копирайт);

2). Максимально плотное, но адекватное использование ключевых словосочетаний в текстах (список слов и словосочетаний для каждой темы - разные, его предоставлю конкретному исполнителю по конкретной теме).

В принципе, высокое качество текстов и идеально продуманная структура не обязательны, хоть и желательны. Важно отсутствие технических "ляпов", наличие смысла. Неприемлемы грамматические ошибки и (пардон) несвязный машинный "бред".

Жду ваших предложений (особенно по приоритетным тематикам "А" и "Б") с указанием стоимости за 1000 знаков без пробелов. Стоимость предлагайте отдельно на рерайт и копирайт. В связи с тем, что профессиональное написание не требуется, рассчитываю на невысокую цену.

Тематики требуемого контента:

Приоритет А:

Автоматические паркинги, механические и автоматизированные парковки, оборудование для парковки (поворотные платформы, лифты-подъемники итд.), строительство и проектирование паркингов, проблема нехватки машиномест

Приоритет Б:

Натуральный камень (травертин, мрамор, юблицовка травертином и мрамором, отделочные материалы из травертина, мрамора, гранита, плитка из травертина и мрамора)

Деревообработка (оборудование для деревообработки, технологии обработки древесины, производственные процессы, правила обработки итд итп)

Приоритет В:

Таможенное оформление

Таможененые брокеры и их услуги

Авиа-доставка и авиаперевозка грузов (международные и по россии)

Перевозка негабаритных грузов

Контейнерные перевозки (перевозка грузов в контейнерах)

Перевозки сборных грузов

Морские грузоперевозки