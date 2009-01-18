Написание уник.контента для сайтов (10 тем)

Здравствуйте! Необходимо найти 77 статей копи-пастного контента на тему "автомобиль Ваз 2110", но только так, что бы эти 77 статей распределялись по категориям: 1) Описание автомобиля - 1 статья. 2) Тех. характеристики - 1 статья. 3) Ремонт - 15 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно недорогое написание УНИКАЛЬНОГО контента для сайтов перечисленных ниже тематик (согласно выставленным приоритетам: "А" - первостепенный приоритет, "Б" - второстепенный, "В" - самый низкий приоритет).
Принимаются предложения как копирайта, так и рерайта. Обязательные требования к текстам:
1). УНИКАЛЬНОСТЬ контента (неважно, рерайт это или копирайт);
2). Максимально плотное, но адекватное использование ключевых словосочетаний в текстах (список слов и словосочетаний для каждой темы - разные, его предоставлю конкретному исполнителю по конкретной теме).
В принципе, высокое качество текстов и идеально продуманная структура не обязательны, хоть и желательны. Важно отсутствие технических "ляпов", наличие смысла. Неприемлемы грамматические ошибки и (пардон) несвязный машинный "бред".
Жду ваших предложений (особенно по приоритетным тематикам "А" и "Б") с указанием стоимости за 1000 знаков без пробелов. Стоимость предлагайте отдельно на рерайт и копирайт. В связи с тем, что профессиональное написание не требуется, рассчитываю на невысокую цену.
Тематики требуемого контента:
Приоритет А:
Автоматические паркинги, механические и автоматизированные парковки, оборудование для парковки (поворотные платформы, лифты-подъемники итд.), строительство и проектирование паркингов, проблема нехватки машиномест
Приоритет Б:
Натуральный камень (травертин, мрамор, юблицовка травертином и мрамором, отделочные материалы из травертина, мрамора, гранита, плитка из травертина и мрамора)
Деревообработка (оборудование для деревообработки, технологии обработки древесины, производственные процессы, правила обработки итд итп)
Приоритет В:
Таможенное оформление
Таможененые брокеры и их услуги
Авиа-доставка и авиаперевозка грузов (международные и по россии)
Перевозка негабаритных грузов
Контейнерные перевозки (перевозка грузов в контейнерах)
Перевозки сборных грузов
Морские грузоперевозки
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