# 1 — $

Необходимо придумать доменное имя для благотворительного фонда защиты животных.

Имя должно быть коротким, запоминающимся, ласковым и жалобным. Хотелось бы что-нибудь типа "Мяу.ру"

Так как проект благотворительный, то бюджет небольшой, предлагайте свои варианты и цены. Предложения пишите в проект, они скрыты от других пользователей.