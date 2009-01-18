Придумать доменное имя

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#1$

Необходимо придумать доменное имя для благотворительного фонда защиты животных.

Имя должно быть коротким, запоминающимся, ласковым и жалобным. Хотелось бы что-нибудь типа "Мяу.ру"

Так как проект благотворительный, то бюджет небольшой, предлагайте свои варианты и цены. Предложения пишите в проект, они скрыты от других пользователей.

15 лет назад
Olga1984
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Победитель конкурса
MadeByRadionov
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
Замечательный фрилансер, педложил много вариантов, из которых сазу выделились лидеры. Тудно было выбрать одно из его нескольких. Спасибо большое. Продолжим работу обязательно.
Очень приятный в общении человек!
Заявки фрилансеров
MadeByRadionov
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
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