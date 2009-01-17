Olga1984

Ольга Дмитриева Olga1984

 
39 летРоссия/Волжский
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип для зоомагазина

    Нужен логотип для зоомагазина (интернет). Видела тут похожий конкурс, очень понравились многие предложения. Ограничений никаких нет. Как Вам подскажет фантазия. Варианты и цены пожалуйста в проект, предложения все будут скрыты. Давайте так, чтоб название в логотипе ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание простенького интернет магазина

    Необходимо создать простенький интернет-магазин зоотоваров. Магазинчик нужен простой в использовании обеими сторонами. Хотелось бы услышать цену, сроки и посмотреть примеры работ для дальнейшего определения исполнителя. Столько интересных предложений. Даже немножко трудно определиться с исполнителем. Выберем в ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Придумать доменное имя

    Необходимо придумать доменное имя для благотворительного фонда защиты животных. Имя должно быть коротким, запоминающимся, ласковым и жалобным. Хотелось бы что-нибудь типа "Мяу.ру" Так как проект благотворительный, то бюджет небольшой, предлагайте свои варианты и цены. Предложения пишите ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
MadeByRadionov
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$3
10 баллов
15 лет назад
Придумать доменное имя
Очень приятный в общении человек!
Замечательный фрилансер, педложил много вариантов, из которых сазу выделились лидеры. Тудно было выбрать одно из его нескольких. Спасибо большое. Продолжим работу обязательно.
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