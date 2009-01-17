Нужен логотип для зоомагазина (интернет). Видела тут похожий конкурс, очень понравились многие предложения. Ограничений никаких нет. Как Вам подскажет фантазия. Варианты и цены пожалуйста в проект, предложения все будут скрыты. Давайте так, чтоб название в логотипе ...
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- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо создать простенький интернет-магазин зоотоваров. Магазинчик нужен простой в использовании обеими сторонами. Хотелось бы услышать цену, сроки и посмотреть примеры работ для дальнейшего определения исполнителя. Столько интересных предложений. Даже немножко трудно определиться с исполнителем. Выберем в ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо придумать доменное имя для благотворительного фонда защиты животных. Имя должно быть коротким, запоминающимся, ласковым и жалобным. Хотелось бы что-нибудь типа "Мяу.ру" Так как проект благотворительный, то бюджет небольшой, предлагайте свои варианты и цены. Предложения пишите ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$3
10 баллов
15 лет назад
Очень приятный в общении человек!
Ответный отзыв
Замечательный фрилансер, педложил много вариантов, из которых сазу выделились лидеры. Тудно было выбрать одно из его нескольких. Спасибо большое. Продолжим работу обязательно.