Нужен логотип для зоомагазина (интернет). Видела тут похожий конкурс, очень понравились многие предложения. Ограничений никаких нет. Как Вам подскажет фантазия. Варианты и цены пожалуйста в проект, предложения все будут скрыты. Давайте так, чтоб название в логотипе ...