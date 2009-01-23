Написание статьи и ее размножение

$20
КопирайтингЗавершен36 заявок467 просмотров
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Требуется написать статью, 2500-300 знаков. Затем нужно отрерайтить данную статью в 10 экземплярах.

Я предоставлю ключевые слова и тему выбранному исполнителю.

15 лет назад
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
volkova_ig
Ирина 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$20
3 дня
Отличная работа! Качественный копирайт и рерайт. Заказ был исполнен с первого раза, без каких-либо исправлений и доработок, а это хороший показатель.
С Максимом очень приятно работать. постоянная поддержка связи, своевременная оплата. Всем рекомендую!
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