Нужно открыть 30 рассылок на сервисе subscribe.ru

Нужно открыть и продвинуть до уровня "Серебряная" 30 рассылок на сервисе subscribe.ru .

Требуется составление привлекательного заголовка (основная тематика "менеджмент"), а также краткое описание. Основная цель заголовка и описания – привлечение максимального количества новых подписчиков при анонсе.

Пример работы – в прикрепленном файле.

От фрилансера требуется:

1. Открыть 30 рассылок с привлекательными названиями и описаниями

2. Публиковать материал для 4 выпусков (материал предоставляется, остается только скопировать, вставить и отправить)

3. Писать письмо в администрацию субскрайб.ру с просьбой провести рассылку в уровень "серебряная"

4. Предоставлять мне логин и пароль доступа.

Подробно все объясню по icq или skype . Предварительно писать на мыло

int-bizness[собака]mail.ru

Возможно дальнейшее сотрудничество. Оплата: за каждые тридцать рассылок 1500 руб.

Если начнем работать, то могу оплачивать за каждый 5 рассылок (т.е. по 300 руб) для гарантии, чтобы не заставлять делать большую работу без предварительной оплаты