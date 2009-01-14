Надо придумать слоган (логотип) для веб-студии

Необходимо придумать доменное имя для благотворительного фонда защиты животных. Имя должно быть коротким, запоминающимся, ласковым и жалобным. Хотелось бы что-нибудь типа "Мяу.ру" Так как проект благотворительный, то бюджет небольшой, предлагайте свои варианты и цены. Предложения пишите ...