Надо придумать слоган (логотип) для веб-студии

КопирайтингЗакрыт10 заявок451 просмотр
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#1$

Надо придумать слоган (девиз) из 4-7 слов для веб-студии "MAXIMUM". В слогане обязательно должно употребляться однокоренное слово с названием студии (например, "максимальный") либо слово "максимум". Слоган должен отражать деятельности компании. Предлагайте ваши условия и цены на ISQ 442227755 или в личку.

15 лет назад
sk-56
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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