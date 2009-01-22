Описание парфюмерных марок

Нужно открыть и продвинуть до уровня "Серебряная" 30 рассылок на сервисе subscribe.ru . Требуется составление привлекательного заголовка (основная тематика "менеджмент"), а также краткое описание. Основная цель заголовка и описания – привлечение максимального количества новых подписчиков ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо составить описание на 98 торговых марок (парфюмерия).
1. Каждое в среднем по 500 знаков без пробелов (когда и где основана, что производит и т.д.)
2. Грамотная расстановка ключевых слов - самих названий марок и слов "парфюмерия", "парфюм", "туалетная вода", "духи", "парфюмированная вода", "косметика", "купить".
3. Уникальность, будь-то рерайт или же копирайт.
Список торговых марок предоставлю исполнителю
PS просьба оставлять предложения здесь. Личка и icq после выбора исполнителя.
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