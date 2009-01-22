Описание парфюмерных марок

Необходимо составить описание на 98 торговых марок (парфюмерия).

1. Каждое в среднем по 500 знаков без пробелов (когда и где основана, что производит и т.д.)

2. Грамотная расстановка ключевых слов - самих названий марок и слов "парфюмерия", "парфюм", "туалетная вода", "духи", "парфюмированная вода", "косметика", "купить".

3. Уникальность, будь-то рерайт или же копирайт.

Список торговых марок предоставлю исполнителю

PS просьба оставлять предложения здесь. Личка и icq после выбора исполнителя.