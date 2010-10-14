tokareff

Алексей tokareff

 
48 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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$2
выплачено фрилансерам
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  • Перенос интернет-магазина на современную CMS

    Приветствую! Требуется перенести интернет-магазин на Magento (к примеру) с современным адаптивным шаблонным дизайном (от Templatemonster, например). То есть необходим перенос товарной базы, заказов, и пользователей из существующего сайта на новую систему с сохранением/грамотным редиректом урлов. А также реализовать ...

    Magento
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Найти причину неработоспособности слайдера

    $2

    На двух сайтах блок "Рекомендуем" (см. прикрепленный файл) https://cesar.com.ua/ здесь работает http://evex.in.ua/ здесь нет Шаблон и движок те же, версии подключаемых скриптов jquery тоже. Это не плагин/компонент и не управляется/не настраиватся в админке. Карусель ставилась ручками в файле шаблона ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Авторегистратор аккаунтов

    $30

    Необходим авторегер аккаунтов почта+сайт с заполнением автогенерируемыми данными Подробности в переписке. Можно в виде скрипта на сервере, можно и как приложение под винду - на выбор исполнителя.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание/перенос современного интернет-магазина

    $2000

    Приветствую! Требуется создать интернет-магазин с мощным функционалом (в прикрепленном файле) и современным адаптивным дизайном. Должен легко держать нагрузку (от 200 одновременных пользователей во фронтэнде и десяток-другой в бекэнде). Крайне желательно с использованием какого-либо популярного фреймворка (LARAVEL, SYMFONY, YII, ...

    Laravel
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подправить файл htaccess

    $3

    Необходимо подправить правила для редиректа на cms Webasyst Shopscript Изначально в движке одна и та же страница, например http://site.com/product/smartphone/ открывалась по куче разных адресов http://site.com/product/smartphone/123 http://site.com/123/product/smartphone/ http://site.com/123/product/smartphone/123/ и т.д. После правки htaccess дубли удалось убрать, но теперь не работат система рейтинга ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подправить css/js для скрипта вывода изображений

    $5

    Скрипт корректно работает только с квадратными изображениями. Необходимо подправить css (может и js) так, чтобы изображение с любыми размерами и пропорциями отображалось корректно: 1.В большом блоке  - если изображение меньше, чем размер блока, то не растягивать изображение, а ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Интернет-магазин

    Необходимо перенести товарную базу (покупатели и заказы желательно) с сохранением url-ов на новую современную CMS (Magento/Prestashop/Opencart/предложите и обоснуйте свой вариант), которая может легко масштабироваться и держать высокую нагрузку (естественно на выделенном сервере). Сейчас магазин работает на ...

    OpenCartMagentoPrestashop
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Шаблон для wordpress из psd

    $40

    Необходимо содать шаблон для wordpress из psd. Адаптивно, валидно, кроссбраузерно. Для примера даю jpg главной страницы (она же и страница категории).

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка HTML5 CSS3 под интернет-магазин

    $250

    В прилагаемом архиве лежат jpg (PSD имеются) и ТЗ (правда писалось для дизайнера, но там расписано видение всплывающих элементов вчастности) для оценки стоимости и сил. Нужна валидная кроссбраузерная верстка (div, css3, html5, +микроразметка) с внедрением Jquery.

    HTMLCSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описания эхолотов

    Даю помодельный список эхолотов с их описаниями (не просто сухое перечисление характеристик). Исполнитель должен сделать грамотный рерайт, при этом на выходе описание должно быть не менее 1 и не более 2 тыс. символов. Для начала 50 ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • ShopScript починить

    $15

    При добавлении/редактировании товара с заполнением допхарактеристик начала появляться ошибка: Duplicate entry '1-6770' for key 1 SQL query : insert into SS_product_options_values(optionID, productID, option_value, option_type)values ('1', '6770', '50', '0')

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Shop-script капча

    $20

    Необходимо интегрировать именно эту капчу https://www.keycaptcha.ru/ в шопскрипт на страницу обратной связи, на вопрос со страницы товара и на отзыв о товаре.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Keycaptcha для Shop-script

    $20

    Необходимо интегрировать именно эту каптчу https://www.keycaptcha.ru/ в шопскрипт на страницу обратной связи, на вопрос со страницы товара и на отзыв о товаре.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка CMS Viart

    $150

    Нужны некоторые доработки по CMS Viart (интернет-магазин), для выполнения которых разыскивается программист с опытом работы с данным движком. Перечень доработок смотрите во вложении. Цены и сроки указывайте в проекте.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Viart доработки

    $150

    Нужны некоторые доработки по CMS Viart (интернет-магазин), для выполнения которых разыскивается программист с опытом работы с данным движком. Перечень доработок смотрите во вложении. Цены и сроки указывайте в проекте.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки по CMS Viart

    $250

    Нужны некоторые доработки по CMS Viart (интернет-магазин), для выполнения которых разыскивается программист с опытом работы с данным движком. Разумные цены и быстрота исполнения приветствуются. Заинтересованных велкам в ICQ 28042839пять, личку или проект.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Shop-script доработка

    $20

    Под Shop-script Premium требуются следующие доработки: 1. Добавить для категорий/подкатегорий поле "Контакты" и выводить эту информацию в шапке сайта. Логика такова: если для низлежащей категории поле не заполнено, то берется информация из вышестоящей категории (родителя). 2. Сделать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
shelder
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Найти причину неработоспособности слайдера
Хороший заказчик, всем рекомендую!
Быстро и точно!
Ответный отзыв
wasp1
52 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Подправить запросы к MySQL в Webasyst ShopScript
Отличный заказчик! Всё на должном уровне. Оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
всё супер, решено за 1 минуту)) спасибо!
Ответный отзыв
MadGustave
Сергей 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Подправить css/js для скрипта вывода изображений
Быстрая работа, приятный заказчик
Всё отлично! Быстро выполнено за оговоренную сумму.
Ответный отзыв
diablero
Россия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
8 баллов
7 лет назад
Доработка Shop-Script
Все хорошо
Быстро, четко, без лишних вопросов. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
igorashik
40 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Шаблон для wordpress из psd
Отличный заказчик. Понятно и кратко объяснил задание. Оплату произвел сразу после выполнения заказа, вовремя.
Все на отлично: всегда на связи, оперативно правит найденные неточности, учел в итоге все пожелания! Крайне рекомендую как грамотного и ответственного специалиста!
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