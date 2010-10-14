Необхідно в стислий термін зробити українську версію сайту інтернет-магазина. Самопис на PHP.Можливі й подальші доопрацювання сайту.
- $200Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
Приветствую! Требуется перенести интернет-магазин на Magento (к примеру) с современным адаптивным шаблонным дизайном (от Templatemonster, например). То есть необходим перенос товарной базы, заказов, и пользователей из существующего сайта на новую систему с сохранением/грамотным редиректом урлов. А также реализовать ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $2
На двух сайтах блок "Рекомендуем" (см. прикрепленный файл) https://cesar.com.ua/ здесь работает http://evex.in.ua/ здесь нет Шаблон и движок те же, версии подключаемых скриптов jquery тоже. Это не плагин/компонент и не управляется/не настраиватся в админке. Карусель ставилась ручками в файле шаблона ...Завершен6 лет назад
- $30
Необходим авторегер аккаунтов почта+сайт с заполнением автогенерируемыми данными Подробности в переписке. Можно в виде скрипта на сервере, можно и как приложение под винду - на выбор исполнителя.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $2000
Приветствую! Требуется создать интернет-магазин с мощным функционалом (в прикрепленном файле) и современным адаптивным дизайном. Должен легко держать нагрузку (от 200 одновременных пользователей во фронтэнде и десяток-другой в бекэнде). Крайне желательно с использованием какого-либо популярного фреймворка (LARAVEL, SYMFONY, YII, ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $3
Необходимо подправить правила для редиректа на cms Webasyst Shopscript Изначально в движке одна и та же страница, например http://site.com/product/smartphone/ открывалась по куче разных адресов http://site.com/product/smartphone/123 http://site.com/123/product/smartphone/ http://site.com/123/product/smartphone/123/ и т.д. После правки htaccess дубли удалось убрать, но теперь не работат система рейтинга ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Есть готовый HTML шаблон (5 практически однотипных страниц). Необходимо на его основе создать тему для Wordpress. Желательно заодно почистить от лишних стилей.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $3
Необходимо подправить запросы к базе, чтобы записывались не цифры, а текст (2 поля всего).Базы данных1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Скрипт корректно работает только с квадратными изображениями. Необходимо подправить css (может и js) так, чтобы изображение с любыми размерами и пропорциями отображалось корректно: 1.В большом блоке - если изображение меньше, чем размер блока, то не растягивать изображение, а ...Завершен7 лет назад
Необходимо перенести товарную базу (покупатели и заказы желательно) с сохранением url-ов на новую современную CMS (Magento/Prestashop/Opencart/предложите и обоснуйте свой вариант), которая может легко масштабироваться и держать высокую нагрузку (естественно на выделенном сервере). Сейчас магазин работает на ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Необходимо содать шаблон для wordpress из psd. Адаптивно, валидно, кроссбраузерно. Для примера даю jpg главной страницы (она же и страница категории).Завершен8 лет назад
- $250
В прилагаемом архиве лежат jpg (PSD имеются) и ТЗ (правда писалось для дизайнера, но там расписано видение всплывающих элементов вчастности) для оценки стоимости и сил. Нужна валидная кроссбраузерная верстка (div, css3, html5, +микроразметка) с внедрением Jquery.Завершен10 лет назад
Даю помодельный список эхолотов с их описаниями (не просто сухое перечисление характеристик). Исполнитель должен сделать грамотный рерайт, при этом на выходе описание должно быть не менее 1 и не более 2 тыс. символов. Для начала 50 ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
При добавлении/редактировании товара с заполнением допхарактеристик начала появляться ошибка: Duplicate entry '1-6770' for key 1 SQL query : insert into SS_product_options_values(optionID, productID, option_value, option_type)values ('1', '6770', '50', '0')Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $20
Необходимо интегрировать именно эту капчу https://www.keycaptcha.ru/ в шопскрипт на страницу обратной связи, на вопрос со страницы товара и на отзыв о товаре.Завершен11 лет назад
- $20
Необходимо интегрировать именно эту каптчу https://www.keycaptcha.ru/ в шопскрипт на страницу обратной связи, на вопрос со страницы товара и на отзыв о товаре.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $150
Нужны некоторые доработки по CMS Viart (интернет-магазин), для выполнения которых разыскивается программист с опытом работы с данным движком. Перечень доработок смотрите во вложении. Цены и сроки указывайте в проекте.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $150
Нужны некоторые доработки по CMS Viart (интернет-магазин), для выполнения которых разыскивается программист с опытом работы с данным движком. Перечень доработок смотрите во вложении. Цены и сроки указывайте в проекте.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужны некоторые доработки по CMS Viart (интернет-магазин), для выполнения которых разыскивается программист с опытом работы с данным движком. Разумные цены и быстрота исполнения приветствуются. Заинтересованных велкам в ICQ 28042839пять, личку или проект.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Под Shop-script Premium требуются следующие доработки: 1. Добавить для категорий/подкатегорий поле "Контакты" и выводить эту информацию в шапке сайта. Логика такова: если для низлежащей категории поле не заполнено, то берется информация из вышестоящей категории (родителя). 2. Сделать ...Завершен13 лет назад