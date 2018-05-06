Перенос интернет-магазина на современную CMS

Приветствую!

Требуется перенести интернет-магазин на Magento (к примеру) с современным адаптивным шаблонным дизайном (от Templatemonster, например).

То есть необходим перенос товарной базы, заказов, и пользователей из существующего сайта на новую систему с сохранением/грамотным редиректом урлов.

А также реализовать выделенное желтым цветом в прилагаемом файле.

Это первый этап.

Каковы стоимость и сроки?

Второй этап:

В дальнейшем доработка готового коробочного решения (возможно у Вас уже многое из нижеприведенного списка наработано до этого) до требований из прилагаемого файла.

Предпочтение студиям/исполнителям из Украины, желательно Киев, с возможностью встречи, заключения договора, оплаты по б/н и т.д.

С уважением, Алексей.