Оптимизация выделенного сервера под Битрикс

Здравствуйте, наш "самописный" сайт www.podarokplus.ru был перенесен на платформу битрикс - http://176.122.20.22/.

Скорость загрузки сайта существенно возросла с 0,2с. до 0,8с. (замеры делали сервисом https://be1.ru/site-speed/?url=podarokplus.ru), что нас крайне не устраивает. Дело в том, что демо версия этого же сайта https://next.aspro-demo.ru/ имеет скорость загрузки сопоставимую с нашим старым сайтом podarokplus.ru.

Самодиагностика битрикса выявила некоторые ошибки на сервере, после исправления которых сайт стал грузиться быстрее, но не достаточно быстро. Некоторые ошибки еще остались (см. приложение). Но, возможно дело не только в них, но и других настройках сервера (возможно VMBitrix нужно установить на ubuntu 16.04).

Суть задачи - выявить причины медленной загрузки сайта, оптимизировать настройки выделенного сервера и ускорить загрузку сайта.

Предлагайте цену и укажите срок.

В случае успешного выполнения задачи предполагается долгосрочное сотрудничество по администрированию сервера.

Спасибо.