Калькулятор WP

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок157 просмотров
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Добрый день. Нужен калькулятор на wp сайт. Пример того что надо https://msk-krovli.ru/raschet-krovli-kryshi-onlajn-kalkulyator/

Надо сделать плагином, чтобы удобно было ставить кэфы и пр.

Можно использовать готовый плагин https://codecanyon.net/item/ez-form-calculator-wordpress-plugin/7595334

Плагин предоставлю. Ну или кто что посоветует?

Антибот: Калькуль

Цена, сроки?

6 лет назад
ya_radmir
Радмир 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад