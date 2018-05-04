Правка шаблона OpenCart

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки142 просмотра
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Требуется следующее:

В админ панели в товар вывести строчку TITLE

При создании страницы нужно чтобы они не отображались по умолчанию в разделе О НАС

Сделать так, чтобы подкатегории  высвечивались только в своей родительской.

Более подробно задачи объясню в личке, есть еще второй сайт на котором нужны доработки.

Ищу разработчика на долгосрочное сотрудничество.

OpenCart
6 лет назад
guest_1525434945224
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад