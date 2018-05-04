Правка шаблона OpenCart

Требуется следующее:

В админ панели в товар вывести строчку TITLE

При создании страницы нужно чтобы они не отображались по умолчанию в разделе О НАС

Сделать так, чтобы подкатегории высвечивались только в своей родительской.

Более подробно задачи объясню в личке, есть еще второй сайт на котором нужны доработки.

Ищу разработчика на долгосрочное сотрудничество.