Перенос сайта с Drupal6 на Drupal8

Есть три макета: 1 - главная страница, 2 уровня страница, 3 уровня страница. Два последних имеют небольшие отличия, но структура их одинаковая (лишь на странице 3 уровня внизу размещена форма заявки). Макеты можно посмотреть здесь https://yadi.sk/d/8eEXGmC_3VCT53 Требуется адаптивно сверстать ...