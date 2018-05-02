Перенос сайта с Drupal6 на Drupal8

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок156 просмотров
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Добрый день, ищем вдумчивого аккуратного специалиста по Drupal, который помог бы нам перенести сайт kinoshkola.org на новую версию.

Drupal
6 лет назад
vsecam
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад