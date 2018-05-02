Сайт WP. Пагинация новостей. Починить

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Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок177 просмотров
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Добрый день!

Поломалась пагинация новостей _ttp://garantfond92.ru/news/

6 лет назад
maxter
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад