Обновить PrestaShop c 1.6 до последней.

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка146 просмотров
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Приветствую.  Сайт massm. ru  Задача обновить движок до последней версии и сохранить товары с описаниями, комбинациями и картинками, и кодом синхронизации commerceid, сохранить карточки клиентов с накопленными бонусами и заказами. И сохранить url товаров. Жду ваших заявок, исполнителя выберу по критерию: высокий рейтинг, отзывы = разумный ценник.

Prestashop
6 лет назад
pirat35
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад