Адаптация модуля и установка

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка197 просмотров
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Добрый День! Сможете адаптировать данный https://liveopencart.ru/opencart-moduli-shablony/moduli/obmen-dannyimi/opencart-google-merchant-generator-xml-fida-dlya-google-merchant модуль, под версию 1.5 опенкарт 

6 лет назад
guest_1525108767217
6 лет в сервисе
Был
4 года назад