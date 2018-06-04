Перенести сайт на Вордпресс

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок194 просмотра
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доброе утро необходима данный сайт ( www.trommelberg.com.ua ) перенести на wordpress, и что б все тексті и теги сохранить, что б выдаче не упал а наоборот поднялся

6 лет назад
trommelberg2017
Евгений Ярош 
42 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
DjahMale
Павел 
40 летСловакия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$120
3 дня
все отлично!рекомендую как грамотного специалиста!!!
Все прошло ровно. Рекомендую Евгения, как заказчика!