Видео в модальных окнах

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок171 просмотр
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На сайте на WP сделать, чтоб видео с ютуба при нажатии на превью октрывалось в модальном окне.

6 лет назад
andrey784
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад