Видео в модальных окнах

Есть три макета: 1 - главная страница, 2 уровня страница, 3 уровня страница. Два последних имеют небольшие отличия, но структура их одинаковая (лишь на странице 3 уровня внизу размещена форма заявки). Макеты можно посмотреть здесь https://yadi.sk/d/8eEXGmC_3VCT53 Требуется адаптивно сверстать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте на WP сделать, чтоб видео с ютуба при нажатии на превью октрывалось в модальном окне.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Поломалась пагинация новостей _ttp://garantfond92.ru/news/Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно править ошибки в новом сайте. OpenCart. Version 2.1.0.2 Все детали при переписке.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 лет назад
доброе утро необходима данный сайт ( www.trommelberg.com.ua ) перенести на wordpress, и что б все тексті и теги сохранить, что б выдаче не упал а наоборот поднялсяЗавершен6 лет назад
Требуется натянуть верстку одностраничника на Wordpress. Прикладываю скриншот сайта.Завершен6 лет назад
Приветствую. Сайт massm. ru Задача обновить движок до последней версии и сохранить товары с описаниями, комбинациями и картинками, и кодом синхронизации commerceid, сохранить карточки клиентов с накопленными бонусами и заказами. И сохранить url товаров. Жду ваших заявок, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо внести правки на существующий сайт на opencart. Подправить верстку. настроить robots, sitemaps, настроить чпу.Завершен6 лет назад
Добрый День! Сможете адаптировать данный [url=https://liveopencart.ru/opencart-moduli-shablony/moduli/obmen-dannyimi/opencart-google-merchant-generator-xml-fida-dlya-google-merchant]https://liveopencart.ru/opencart-moduli-shablony/moduli/obmen-dannyimi/opencart-google-merchant-generator-xml-fida-dlya-google-merchant[/url] модуль, под версию 1.5 опенкартСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо провести оптимизацию интернет-магазина на Webasyst. Задача заключается в следующем: изучить логи, мои замечания по работе скриптов, составить предложение по решению этих задач и оценить эту работу. Диагностика управления плагинами, например, показывает вот такой отчёт. Я не ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Установить шаблон OpenCart И сделать внутреннию СЕО оптимизацию Связь по скайпуСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад