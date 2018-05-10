Сверстать макет и установить его на Wordpress

Есть три макета: 1 - главная страница, 2 уровня страница, 3 уровня страница.

Два последних имеют небольшие отличия, но структура их одинаковая (лишь на странице 3 уровня внизу размещена форма заявки).

Макеты можно посмотреть здесь https://yadi.sk/d/8eEXGmC_3VCT53

Требуется адаптивно сверстать и посадить на движок Wordpress.

Отмечу важные элементы по Главной странице:

Разделы "О нас, Услуги, Галерея, Магазин, Информация, Контакты" - относятся к странице 2 уровня и будут похожи по наполнению. Только раздел "Блог" будет отличаться стандартными блоговыми записями в виде новостей или статей.

На главной размещены две формы заявки, они визуально отличаются, но текстовые поля и функции однотипные.

Блок "Галерея наших работ"

Фото-карусель, где при нажатии на стрелочки влево или вправо можно просматривать фотки. При нажатии на само фото, оно увеличивается не перезагружая страницу.

Блок "Наш блог"

Анонсы/превью последних записей из раздела "Блог". Если картинки внутри записи нет, то по дефолту в превью ставится логотип.

По внутренним страницам все стандартно, думаю там вопросов не должно возникнуть, в любом случае все моменты можно будет уточнить.

Исходники макетов в формате PSD имеются и будут переданы исполнителю.