Добрый день! Поломалась пагинация новостей _ttp://garantfond92.ru/news/
Сверстать макет и установить его на Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть три макета: 1 - главная страница, 2 уровня страница, 3 уровня страница.
Два последних имеют небольшие отличия, но структура их одинаковая (лишь на странице 3 уровня внизу размещена форма заявки).
Макеты можно посмотреть здесь https://yadi.sk/d/8eEXGmC_3VCT53
Требуется адаптивно сверстать и посадить на движок Wordpress.
Отмечу важные элементы по Главной странице:
Разделы "О нас, Услуги, Галерея, Магазин, Информация, Контакты" - относятся к странице 2 уровня и будут похожи по наполнению. Только раздел "Блог" будет отличаться стандартными блоговыми записями в виде новостей или статей.
На главной размещены две формы заявки, они визуально отличаются, но текстовые поля и функции однотипные.
Блок "Галерея наших работ"
Фото-карусель, где при нажатии на стрелочки влево или вправо можно просматривать фотки. При нажатии на само фото, оно увеличивается не перезагружая страницу.
Блок "Наш блог"
Анонсы/превью последних записей из раздела "Блог". Если картинки внутри записи нет, то по дефолту в превью ставится логотип.
По внутренним страницам все стандартно, думаю там вопросов не должно возникнуть, в любом случае все моменты можно будет уточнить.
Исходники макетов в формате PSD имеются и будут переданы исполнителю.
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