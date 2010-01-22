Есть три макета: 1 - главная страница, 2 уровня страница, 3 уровня страница. Два последних имеют небольшие отличия, но структура их одинаковая (лишь на странице 3 уровня внизу размещена форма заявки). Макеты можно посмотреть здесь https://yadi.sk/d/8eEXGmC_3VCT53 Требуется адаптивно сверстать ...
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Cайт уже больше года как функционирует в сети http://goo.gl/iq0EaI Сайт так-же на Wordpress. Решили обновить оформление и добавить еще одно направление бизнеса. Взяли за основу сайт http://goo.gl/Vr9s8W, (собственно мы партнеры этого производителя). При обновлении старого дизайна на новый ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт-визитка (адрес покажу заинтересованным лицам), требуется внести корректировки. Что нужно сделать? 1. Добавить под "шапкой" текстовой блок-акцию с таймером-счетчиком... как пример акции "Шампанское каждому клиенту!" и рядом осталось 3 дня 10 часов 57 минут. При нажатии ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть скриншот формы заказа и его нужно сделать рабочим: http://piccy.info/view3/5863190/b21f06a422b606232dd6a3e85df07bc0/ Формат страницы на PHP. Все закругления на форме должны сохраниться. При нажатии мышкой в какую либо из трех строк (Ваше имя, Ваш e-mail, Ваш телефон) иконка должна оставаться на ...Завершен10 лет назад
Есть сайт на html (табличная верстка), нужно его перекинуть на WordPress движок. Сайт автомобильной тематики. На сайте есть три вида страниц, которые немного отличаются друг от друга, это Главная, Фотогалерея и Инфо-страницы. Пишите свои предложения, за сколько и ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть html-вариант сайта-визитки, нужно его перевести на WordPress движок. Файл с адресом сайта вложен в проект. Пишите свои предложения, за какое время и за сколько вы готовы это сделать.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Но не простую фотогалерю, а примерно такую как здесь h**p://rentavto.ru/ru/leftmenu/autocat/econom/ т.е. чтобы рядом с фотографией было описание и кнопочка "заказать" при нажатии на которую, нас отправляло на форму заказа, где в списке выбора машин обозначалась та машина, ...Завершен14 лет назад
Есть готовый html-шаблон сайта с css, трехблочный. (тема сайта: аренда авто) Что нужно сделать: 1. Перенести его на CMS движок (самое главное в движке - это удобная админка, она должна быть понятной и несложной, такой, чтобы даже ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Ищется уникальные вопросы и правильные ответы к ним для составления кроссвордов. Уникальные - значит не найденные в интернете, а взятые из оффлайн-источников (газет, журналов и пр.) Так как вопросы в будущем будут размещаться на сайте. Ответы соответсвенно должны ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт14 лет назад
Подробно описывать не буду, лучше покажу пример подобного сайта - the pr.ru (пробел удалите) Т.е. нужно сделать всего две страницы. Ввод имени и ввывод результата. Пишите свои расценки и сроки.Завершен15 лет назад
Сайт представляет из себя визитку компании и сделан на обычном HTML Для раздела вакансии требуется разработать два модуля-скрипта на PHP 1. Добавление вакансий через определенную страницу для загрузки Word документа 2. Заполнение анкеты соискателя + ссылка ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Работа для тех у кого есть свободное время и немного терпения. Один из плюсов этой работы в том, что информацию которую надо будет искать и подбирать, сама по себе будет полезна лично Вам самим, или ...Поиск информации16 заявокЗакрыт17 лет назад