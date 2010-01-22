romer

Роман romer

 
38 летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Сверстать макет и установить его на Wordpress

    Есть три макета: 1 - главная страница, 2 уровня страница, 3 уровня страница.  Два последних имеют небольшие отличия, но структура их одинаковая (лишь на странице 3 уровня внизу размещена форма заявки). Макеты можно посмотреть здесь https://yadi.sk/d/8eEXGmC_3VCT53 Требуется адаптивно сверстать ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать сайт на движке Wordpress на основе PSD-макета

    Cайт уже больше года как функционирует в сети http://goo.gl/iq0EaI Сайт так-же на Wordpress. Решили обновить оформление и добавить еще одно направление бизнеса. Взяли за основу сайт http://goo.gl/Vr9s8W, (собственно мы партнеры этого производителя). При обновлении старого дизайна на новый ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить сайт на Drupal

    Есть сайт-визитка (адрес покажу заинтересованным лицам), требуется внести корректировки. Что нужно сделать? 1. Добавить под "шапкой" текстовой блок-акцию с таймером-счетчиком... как пример акции "Шампанское каждому клиенту!" и рядом осталось 3 дня 10 часов 57 минут. При нажатии ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • "Оживить" форму заказа

    Есть скриншот формы заказа и его нужно сделать рабочим: http://piccy.info/view3/5863190/b21f06a422b606232dd6a3e85df07bc0/ Формат страницы на PHP. Все закругления на форме должны сохраниться. При нажатии мышкой в какую либо из трех строк (Ваше имя, Ваш e-mail, Ваш телефон) иконка должна оставаться на ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевести html-сайт на движок WordPress

    Есть сайт на html (табличная верстка), нужно его перекинуть на WordPress движок. Сайт автомобильной тематики. На сайте есть три вида страниц, которые немного отличаются друг от друга, это Главная, Фотогалерея и Инфо-страницы. Пишите свои предложения, за сколько и ...

    WordPressHTML
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установить фотогалерею на Joomla

    Но не простую фотогалерю, а примерно такую как здесь h**p://rentavto.ru/ru/leftmenu/autocat/econom/ т.е. чтобы рядом с фотографией было описание и кнопочка "заказать" при нажатии на которую, нас отправляло на форму заказа, где в списке выбора машин обозначалась та машина, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Подключить и настроить сайт к CMS

    Есть готовый html-шаблон сайта с css, трехблочный. (тема сайта: аренда авто) Что нужно сделать: 1. Перенести его на CMS движок (самое главное в движке - это удобная админка, она должна быть понятной и несложной, такой, чтобы даже ...

    HTMLCSS
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Набор вопросов с ответами из кроссвордов

    Ищется уникальные вопросы и правильные ответы к ним для составления кроссвордов. Уникальные - значит не найденные в интернете, а взятые из оффлайн-источников (газет, журналов и пр.) Так как вопросы в будущем будут размещаться на сайте. Ответы соответсвенно должны ...

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт "получение сертификата"

    Подробно описывать не буду, лучше покажу пример подобного сайта - the pr.ru (пробел удалите) Т.е. нужно сделать всего две страницы. Ввод имени и ввывод результата. Пишите свои расценки и сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка двух модулей скриптов для сайта-визитки

    Сайт представляет из себя визитку компании и сделан на обычном HTML Для раздела вакансии требуется разработать два модуля-скрипта на PHP 1. Добавление вакансий через определенную страницу для загрузки Word документа 2. Заполнение анкеты соискателя + ссылка ...

    PHPДизайн сайтаHTML
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Поиск информации на форумах

    Работа для тех у кого есть свободное время и немного терпения. Один из плюсов этой работы в том, что информацию которую надо будет искать и подбирать, сама по себе будет полезна лично Вам самим, или ...

    HTML
    Поиск информации16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
tommy_inf
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Сверстать макет и установить его на Wordpress
Рекомендую отличного заказчика Романа. Задача поставлена - супер. Оплата вовремя, все условия соблюдены, все замечательно!
Отличный исполнитель! Работа была сделана в короткий промежуток времени! И самое главное - качественно и недорого! ;) По окончании сдачи проекта, Артем помог установить сайт на хостинг, за что ему большое отдельное спасибо! :)
Ответный отзыв
FLAGER
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов
$15
2 балла
8 лет назад
Скрипт "получение сертификата"
Все ОК.
Сделан был скрипт за пару часов, очень порадовала скорость работы и все мои замечания по аське правились на лету :)
Ответный отзыв
Basecity
Иван 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$72
10 баллов
9 лет назад
Настроить сайт на Drupal
Сотрудничеством доволен
Хороший исполнитель. Начал работу без предоплаты. Все что требовалось от него - было сделано на 5. Настроил и объяснил работу новых модулей в виде скриншотов.
Ответный отзыв
VKomlev
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
37 отзывов(-2)
$50
10 баллов
9 лет назад
Разработка двух модулей скриптов для сайта-визитки
Задача поставлена ясно, оплата своевременная.
Все было сделано, как и требовалось в задании. Работой доволен.
Ответный отзыв
erik999
Эрик 
39 летАрмения
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$20
10 баллов
10 лет назад
"Оживить" форму заказа
Отличный заказчик! Рекомендую!
Отлично выполнена работа и в срок. Кроме того, отмечу что Эрик очень исполнительный и отзывчивый человек.
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