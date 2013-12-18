Перевести html-сайт на движок WordPress

Есть сайт на html (табличная верстка), нужно его перекинуть на WordPress движок.

Сайт автомобильной тематики.

На сайте есть три вида страниц, которые немного отличаются друг от друга, это Главная, Фотогалерея и Инфо-страницы.

Пишите свои предложения, за сколько и за какое время вы готовы перевести сайт на WP.