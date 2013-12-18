Написать модуль фотогалереи для DLE. Либо переделать самописную(все файлы и база есть) под модуль DLE. Есть пример этой же самописной галереи.
Перевести html-сайт на движок WordPress
Есть сайт на html (табличная верстка), нужно его перекинуть на WordPress движок.
Сайт автомобильной тематики.
На сайте есть три вида страниц, которые немного отличаются друг от друга, это Главная, Фотогалерея и Инфо-страницы.
Пишите свои предложения, за сколько и за какое время вы готовы перевести сайт на WP.
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