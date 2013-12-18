Перевести html-сайт на движок WordPress

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Закрыт7 заявок135 просмотров

Есть сайт на html (табличная верстка), нужно его перекинуть на WordPress движок.

Сайт автомобильной тематики.

На сайте есть три вида страниц, которые немного отличаются друг от друга, это Главная, Фотогалерея и Инфо-страницы.

Пишите свои предложения, за сколько и за какое время вы готовы перевести сайт на WP.

HTMLWordPress
11 лет назад
romer
Роман 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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