Починить рейтинг статей в Datalife

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки118 просмотров

Перестал с неизвестных пор работать рейтинг статей в datalife 9.4 Перезаливка файла /ajax/rating.php не помогает. Прошу помочь.

AJAX
11 лет назад
Extazy
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров