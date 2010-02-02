Сайт под "ключ"

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт17 заявок171 просмотр

Задача:

Строительство сайта c ноля под ключ, написание скриптов, создание собственной почты, администрирование.

Приоритеты в выборе:

Опыт подобных работ, сроки изготовления.

Финансовое сопровождение оговаривается.

11 лет назад
VladimirDil
Владимир 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров