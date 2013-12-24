Доработать шаблон

Есть сайт на wordpress, шаблон с адаптивом.

Есть макет с изменениями (psd) к этому шаблону. Задача - внести изменения на сайт (2 страницы), проверить на корректность отработки адаптива с изменениями, несколько мелких правок по шаблону других страниц.

Сделать нужно побыстрее.

Всем заинтересованным в скайпе дам все ссылки и макет.