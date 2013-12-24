Нужно перенести сайт на новый движок, без контента, Плюс сделать доработки согласно ТЗ. Сайт www.rstelle.ru. По сути нужно натянуть текущий шаблон сайта на новый движок и сделать доработки согласно ТЗ. ...
Доработать шаблон
Есть сайт на wordpress, шаблон с адаптивом.
Есть макет с изменениями (psd) к этому шаблону. Задача - внести изменения на сайт (2 страницы), проверить на корректность отработки адаптива с изменениями, несколько мелких правок по шаблону других страниц.
Сделать нужно побыстрее.
Всем заинтересованным в скайпе дам все ссылки и макет.
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