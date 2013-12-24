Доработать шаблон

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Завершен1 заявка158 просмотров

Есть сайт на wordpress, шаблон с адаптивом.

Есть макет с изменениями (psd) к этому шаблону. Задача - внести изменения на сайт (2 страницы), проверить на корректность отработки адаптива с изменениями, несколько мелких правок по шаблону других страниц.

Сделать нужно побыстрее.

Всем заинтересованным в скайпе дам все ссылки и макет.

WordPress
11 лет назад
Vsevset
Виктор 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dslobozhaninov
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$35
2 дня
Отлично сработали, верстка pixel perfect. Всем советую.
Все отлично

Заявки фрилансеров

dslobozhaninov
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад