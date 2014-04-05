Необходимо внести изменения на сайт,CMS WordPress

Все требуемые изменения были четко сделаны согластно Т.З. Мелкие погрешности устранялись в режиме онлайн на моих глазах. Руслан всегда был на связи, и работал до упора. Всегда присутствовало ощущения взаимопонимания и комфорта, несмотря на то , что отсутствовало голосовое общение,только переписка в скайпе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, и рекомендую всем, как очень грамотного и ответственного специалиста