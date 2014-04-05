Необходимо внести изменения на сайт,CMS WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки186 просмотров

Необходимо внести изменения на два сайта,CMS WordPress и CMS Joomla Добавить рубрики,внести изменения в тему,расширить функционал.Сайт номер1 http://arenda-nedorogo.by/ исходный.Необходимые изменения во вложенном файле(указано не все,детали обсуждаем дополнительно) Сайт номер2,делаем после завершения работыс сайтом 1

JoomlaWordPress
11 лет назад
migizi
Олег 
52 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tryretry
Уфимцев 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Все требуемые изменения были четко сделаны согластно Т.З. Мелкие погрешности устранялись в режиме онлайн на моих глазах. Руслан всегда был на связи, и работал до упора. Всегда присутствовало ощущения взаимопонимания и комфорта, несмотря на то , что отсутствовало голосовое общение,только переписка в скайпе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, и рекомендую всем, как очень грамотного и ответственного специалиста
Интересный проект, грамотное задание, оперативные поправки в процессе работы и моментальная оплата. Исключительно положительное впечатление от работы с Олегом! Спасибо!

Заявки фрилансеров

tryretry
Уфимцев 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад