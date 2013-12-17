Доброго времени суток, коллеги. Стоит задача в реализации проекта интернет-магазина полиграфической продукции (визитки, буклеты и др. и пр.) Сразу опишу характерные черты проекта, чем он отличается от обычных интернет-магазинов: ...
Интеграция верстки в Opencart
Нужен программист для интеграции верстки в Opencart.
Работа довольно срочная. Нужен опытный человек, который сможет это сделать без проблем и затягиваний времени.
Обязательно знание Опенкарт на высоком уровне. Интегрировать нужно верстку интернет-магазина.
Нужно будет доработать фильтры товара магазина, сделать интеграцию 1С.
Работа без предоплат. Только после полного выполнения и тестирования на хосте работоспособности сайта оплата.
Называйте цену и сроки приблизительные.
Бюджет - 200 долл.
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