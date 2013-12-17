Интеграция верстки в Opencart

Нужен программист для интеграции верстки в Opencart.

Работа довольно срочная. Нужен опытный человек, который сможет это сделать без проблем и затягиваний времени.

Обязательно знание Опенкарт на высоком уровне. Интегрировать нужно верстку интернет-магазина.

Нужно будет доработать фильтры товара магазина, сделать интеграцию 1С.

Работа без предоплат. Только после полного выполнения и тестирования на хосте работоспособности сайта оплата.

Называйте цену и сроки приблизительные.

Бюджет - 200 долл.