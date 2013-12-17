Добрый день, необходим администратор CMS. Работы много, в основном joomla и word press, так же необходимы базовые навыки SEO.
Создание интернет-магазина полиграфии
Доброго времени суток, коллеги. Стоит задача в реализации проекта интернет-магазина полиграфической продукции (визитки, буклеты и др. и пр.)
Сразу опишу характерные черты проекта, чем он отличается от обычных интернет-магазинов:
1. Обычные интернет-магазины продают штучный товар с небольшим набором вариаций (например, цвет). В полиграфии цена рассчитывается на основании калькуляции: какая бумага, какая печать и т.д. Всего - около 10 параметров.
2. Цена на полиграфию рассчитывается по формулам. Например, для 1 экземпляра цена может составить 100 у.е., для 2-х - 101 у.е. (оттиск уже сделан, дальше в цену входят только расходные материалы), для 3-х - 102 у.е. и др. Это только один пример, другие цены также рассчитываются по формуле.
Наш штатный веб-программер начал реализовывать сам сайт магазина на WordPress (WooCommerce), но уткнулись в ограничения системы. Если вариативность товара и калькуляцию еще можно воплотить, то ценообразование - нет.
Мы бы хотели минимизировать затраты и заказать ровно то, чего не хватает в WooCommerce. В частности, это самописный модуль, который определяет цену по формуле, это подгрузка макета к заказу, систему скидок и пр. В общем, мы бы предпочли заказать надстройку над WooCommerce.
Если вы считаете, что этот путь - долгий и более затратный, чем сделать с нуля, предлагайте свои варианты.
Хотелось бы знать стоимость, сроки и примерную этапность работ.
Заявки фрилансеров
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