Администратор CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок207 просмотров

Добрый день, необходим администратор CMS. Работы много, в основном joomla и word press, так же необходимы базовые навыки SEO.

JoomlaWordPress
11 лет назад
vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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