Сайт на 1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок150 просмотров

Сайт будет стыковать клиента с продавцами. С сайта будут рассылаться заявки в компании, а компании будут размещать на сайте коммерческие предложения по этим заявкам. Клиент будет уведомляться о размещении коммерческого предложения по его заявке.

Реализация на 1С Битрикс. Шаблон (светлый шаблон с фиксацией по ширине) из готового решения с доработками.

Сроки реализации – февраль 2014.

Подробности во вложениях.

11 лет назад
SirBatanegW
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров