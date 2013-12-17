Сайт на 1С Битрикс

Сайт будет стыковать клиента с продавцами. С сайта будут рассылаться заявки в компании, а компании будут размещать на сайте коммерческие предложения по этим заявкам. Клиент будет уведомляться о размещении коммерческого предложения по его заявке.

Реализация на 1С Битрикс. Шаблон (светлый шаблон с фиксацией по ширине) из готового решения с доработками.

Сроки реализации – февраль 2014.

Подробности во вложениях.