Исправить проблему авторизации в diafan cms ver5.1

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Сайт с системой diafan cms Версия 5.1

После авторизации как администратора выдает белый фон и ничего не происходит.

Нужно исправить данную ситуацию.

Сайт доступен в сети (ссылку укажу в личном общении).

Принцип работы, вы оцениваете ТЗ: время выполнения и стоимость. Если срок и цена устраивает — приступаем.

Оплата следующим образом: делаете ТЗ — показываете — оплата. Предоплаты нет.

WebMoney BL = 69

Аттестат: Начальный.

11 лет назад
kvitchatyy
Владислав 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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