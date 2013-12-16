Проект по интернет-магазину на UmiCMS.

Есть несколько косяков на сайтах на Joomla. http://xn--46-9kcqos4c1d.xn--p1ai/ - при переносе на другой хостинг ошибка. http://mebel.bcfora.ru/index.php/about-us?id=75 - не работает галлерея , не показывает изображение при щелчке на фото. ...