Проект по интернет-магазину на UmiCMS.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка130 просмотров

1. Необходимо выполнить интеграцию интернет-магазина http://www.avto-parfum.ru/ с данной службой — http://cdek.ru/integrator/. Это служба ДОСТАВКИ.

Какова стоимость?

2. Либо альтернативно сделать: настроить доставку через интерфейс сайта — wiki.umisoft.ru/Пример_создания_нового_способа_доставки

Какова стоимость?

Все доступы к сайту и хостингу есть.

Сроки — пару недель примерно.

11 лет назад
AnnaKK
Анна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
31 отзыв(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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