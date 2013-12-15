Помощь специалиста WordPress

Нужен человек съевший собаку на WP

Собственно с ВП до этого не работал.

Задача, помочь с настройокой шаблона, созданием проекта, размещение банеров, ответами на вопросы, связью по скайпу возможно по тиам вьювер.

От себя могу предложить:

как оплату помощи, так и просто помощь в СЕО

Полный анализ сайта, консультация по фильтрам пс

Создание СЯ, при необходимости с длинным хвостом. В том числе по НЧ и микроНЧ. Последняя база Пастухова.

Так-же любой типаж буржу Ся как под монетизацию через Micro Niche Finder включая контекстную стоимость, так и для услуг (ваших заказчиков) буржунета.