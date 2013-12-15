Необходимо сделать цветочный сайт с возможностью заказа доставки цветов. Пример www.green-street.ru/ Дизайн уже нарисован, движок – любой. Бюджет 2500 рублей.
Мелкие косяки в Joomla
Есть несколько косяков на сайтах на Joomla.
http://xn--46-9kcqos4c1d.xn--p1ai/ - при переносе на другой хостинг ошибка.
http://mebel.bcfora.ru/index.php/about-us?id=75 - не работает галлерея , не показывает изображение при щелчке на фото.
Пишите цену. Нужно сейчас
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