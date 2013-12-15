Мелкие косяки в Joomla

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Закрыт7 заявок168 просмотров

Есть несколько косяков на сайтах на Joomla.

http://xn--46-9kcqos4c1d.xn--p1ai/ - при переносе на другой хостинг ошибка.

http://mebel.bcfora.ru/index.php/about-us?id=75 - не работает галлерея , не показывает изображение при щелчке на фото.

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Joomla
11 лет назад
bcfora-d
Максим 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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