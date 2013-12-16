Помогите с WP

Умоляю помочь:

В одной категории сделать, чтобы список постов выводился как "миниатюра+заголовок", без какого либо текста и анонсов. И чтобы размер миниатюры можно было задать самому.

p.s. для этой категории уже есть отдельный шаблон category-xx.php