Помогите с WP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки146 просмотров

Умоляю помочь:

В одной категории сделать, чтобы список постов выводился как "миниатюра+заголовок", без какого либо текста и анонсов. И чтобы размер миниатюры можно было задать самому.

p.s. для этой категории уже есть отдельный шаблон category-xx.php

WordPress
11 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Заказ был выполнен в короткие сроки и без каких-либо нареканий по функционалу. Максим очень компетентный специалист по WP и приятный в общении человек.
Сотрудничеством с Андреем доволен.

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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