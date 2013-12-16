Добрый день, необходимо перевести шаблон вордпресс. Тема дочерняя, на локализацию не реагирует (возможно я что-то неправильно делаю). http://km1.com.ua/tovary-i-uslugi Фразу Browse: - убрать Home » поменять на главную All Products - Все ...
Требуется помощь в настройке шаблона Joomla
Требуется помощь в настройке шаблона Joomla - http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/27963.html
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