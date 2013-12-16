Требуется помощь в настройке шаблона Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок163 просмотра

Требуется помощь в настройке шаблона Joomla - http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/27963.html

HTMLJoomla
11 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

JoomlaCoder
Сергей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-1)
11 лет назад
$12
1 день
Все сделано на высшем уровне в обещанный срок. Сотрудничеством очень доволен. Рекомендую.
Задача поставлена понятно, оплата без задержек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

JoomlaCoder
Сергей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-1)
11 лет назад

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