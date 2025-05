Добрый день, необходимо перевести шаблон вордпресс. Тема дочерняя, на локализацию не реагирует (возможно я что-то неправильно делаю).

http://km1.com.ua/tovary-i-uslugi

Фразу Browse: - убрать

Home » поменять на главную

All Products - Все товары

В разделе новостей Read More » и прочее

Возможно, вы мне подскажите, поставлен плагин All In One SEO Pack и почему то на страницах мета данные не отображаются

Предлагайте цены и сроки