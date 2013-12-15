Ajax Joomla

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Закрыт3 заявки136 просмотров

На сайте установлен ajax плагин для плавного открытия страниц, но он не совсем корректно отображается.

В общем нужно сделать чтобы он корректно работал на всех страницах.

AJAXJoomla
11 лет назад
izumoff
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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