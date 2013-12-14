Дублирование ордеров с исчезанием

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка161 просмотр

Добрый день, у меня появилась проблема в опенкарт 1.5.3.1 когда человек оформляет заказ простым способом и кто то в этом промежутке купил товар быстрым заказом- номера заказов дублируются и быстрый заказ исчезает отнимая товар со склада, а мне на почту приходить только сообщение с двумя одинаковыми ордерами, а в админке остается один.

Opencart
11 лет назад
vitaliilunko
Виталий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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