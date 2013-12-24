Шаблон Wordpress на основе сайта

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$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок168 просмотров

есть сайт http://goo.gl/LZmc70

берем шапку от этого сайта

берем футер от этого сайта

берем бекграунд от этого сайта

левую колонку оставляем пустой

оформляем место для написания инфы в таком же стиле как и сайт:

полное описание поста http://www.pricekiller.lv/en/perfume/mens-perfume/police-to-be-the-illusionist-edt-125ml-2-2-2/

список постов http://www.pricekiller.lv/en/sakumlapa

WordPress
11 лет назад
readweb
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

seduc178
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Все отлично и в уговоренные сроки! Спасибо!
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

seduc178
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад