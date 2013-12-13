Ищу фрилансера владеющего joomla

Нужно сверстать и запрограммировать корпоративный сайт на Битрикс. Дизайн будет разрабатывается и будет предоставлен исполнителю. Под ключ не предлагать, так как у нас свой дизайнер! Какую лицензию нужно купить под проект и есть ли у ...