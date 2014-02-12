Поставить модуль робокассы на WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок227 просмотров

Никакого магазина на сайте нет.

Робокасса нужна для оплаты одной единственной услуги - оргвзноса - за месяц, за квартал, за год

WordPress
11 лет назад
OKtaedr
Иван 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Отличный специалист, рекомендую
Все ок! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад