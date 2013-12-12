Нужно сделать сайт, в котором бы пересекались несколько каталогов. По функционалу - должен иметь все функции сайта, адрес которого находится в приложении. Половина проекта сделана, опытному программисту на Joomla доделать сайт займёт примерно ...
Несколько правок на сайте joomla
Сделать несколько не сложных правок на сайте (cms joomla). Все правки в основном по настройкам.
Все подробно расписано в тз (во вложении).
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