Вернуть утерянный функционал WP

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$15
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  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок171 просмотр

В редакторе страниц выбранный размер шрифта, цвет и прочее не соответствует тому, что получается на странице при сохранении. Накосячил разработчик темы под наш сайт... Надо исправить!

prosto-video.ru

WordPress
11 лет назад
gaidukov
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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