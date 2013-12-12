Вернуть утерянный функционал WP

Нужно сверстать и поставить шаблон на ShopScript. Макет и описание во вложении. Интересует цена, сроки. Только ответственным фрилансерам.
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В редакторе страниц выбранный размер шрифта, цвет и прочее не соответствует тому, что получается на странице при сохранении. Накосячил разработчик темы под наш сайт... Надо исправить!
Заявки фрилансеров
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