Хорошо знающий WebAsyst Shop Script Для текущих мелких задач, и возможно длительного сотрудничества. Если вы из СПб - дополнительный плюс.
Сделать шаблон wodpress из psd макета.
Здравствуйте. Нужно сверстать wordpress шаблон из psd макета. Также требуется сделать так, чтобы через админку можно было поменять название сайта в верхнем левом углу и картинки категорий. Необходимо использовать как можно меньше плагинов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $160
Сверстать и натянуть на joomla 3.1 довольно простенький сайт. Эскиз главной - во вложении. ТЗ и внутренние отправлю исполнителю.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть старый архив статей: http://moto-116.ru/article/ Требуется забить все статьи с фотографиями на сайт (На WordPress). К каждой статье указать: Авторство (ссылка на профиль на форуме, или почта) и ссылку с обсуждением ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Есть сайт unicom.in.ua - есть слайдер, когда он доходит до конца, он резко через все возвращается обратно, необходимо сделать чтобы он просто начал показывать опять первый слайд, чтобы небыло этой прокруткиСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Требуется выполнить натяжку верстки и необходимый программинг на cms OpenCart. Жду предложений по цене и срокам. Описание функционала в приложении. Уважаемые фрилансеры прошу внимательно читать требуемые задачи. Верстка уже ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно написать дополнение для MODX Revo на основе готового плагина для WP - подключение к стороннему сервису через API. Скрипт должен отправлять со страницы сайта GET запрос, получать в ответ массив, завёрнутый в ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно перенести сайт на WP от одного хостера к другом.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужен плагин, который будет генерировать расширенный YML формат (как для Яндекс.Маркета), который будет содержать все товары интернет-магазина и их характеристики. ТЗ вышлю по запросу. Необходимые CMS: Bitrix, Netcat, UMI, Shop-Script.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад