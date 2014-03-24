Сделать шаблон wodpress из psd макета.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен12 заявок211 просмотров

Здравствуйте. Нужно сверстать wordpress шаблон из psd макета. Также требуется сделать так, чтобы через админку можно было поменять название сайта в верхнем левом углу и картинки категорий. Необходимо использовать как можно меньше плагинов.

WordPress
11 лет назад
zaschto
Кирилл 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$120
5 дней
Работа была сделана, хотя и с очень большой задержкой.
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад