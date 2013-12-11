Дополнение для MODX Revo на основе плагина WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка120 просмотров

Здравствуйте! Нужно написать дополнение для MODX Revo на основе готового плагина для WP - подключение к стороннему сервису через API.

Скрипт должен отправлять со страницы сайта GET запрос, получать в ответ массив, завёрнутый в JSON-формат, расшифровывать его и выводить на страницу. Административная часть не нужна, но желательно, чтобы при вызове плагина можно было указывать параметры вывода информации.

В предложении, пожалуйста, указывайте примерную стоимость работы.

MODXWordPress
11 лет назад
ollubim
Ольга 
47 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

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