Дополнение для MODX Revo на основе плагина WP

Здравствуйте! Нужно написать дополнение для MODX Revo на основе готового плагина для WP - подключение к стороннему сервису через API.

Скрипт должен отправлять со страницы сайта GET запрос, получать в ответ массив, завёрнутый в JSON-формат, расшифровывать его и выводить на страницу. Административная часть не нужна, но желательно, чтобы при вызове плагина можно было указывать параметры вывода информации.

В предложении, пожалуйста, указывайте примерную стоимость работы.