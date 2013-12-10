Натянуть верстку на вордпресс

НЕ ОПЛАТИЛ! Я терпел, ждал недели две, периодически напоминал, но так и не было оплачено после выполнения работы. По-началу обещал, но в итоге я ни ответа не дождался. Плюс безграмотная постановка задачи, намучился по-началу, пришлось долго добиваться конкретики. Не связывайтесь с данным человеком ни в коем случае!