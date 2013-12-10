Натянуть верстку на вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки244 просмотра

Есть готовая верстка html, ее нужно натянуть на Вордпресс. Сайт с которого все брать http://www.ovatio.ca

HTMLWordPress
11 лет назад
_Voronn_
Николай 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
1 день
НЕ ОПЛАТИЛ! Я терпел, ждал недели две, периодически напоминал, но так и не было оплачено после выполнения работы. По-началу обещал, но в итоге я ни ответа не дождался. Плюс безграмотная постановка задачи, намучился по-началу, пришлось долго добиваться конкретики. Не связывайтесь с данным человеком ни в коем случае!

Заявки фрилансеров

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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