Ищу специалистов по разработке компонентов и шаблонов / переносу сайтов на CMS NetCat. Интересует стоимость часа времени, портфолио похожих работ. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Подходящим кандидатам вышлю тестовое (оплачиваемое) задание.
Натянуть верстку на вордпресс
Есть готовая верстка html, ее нужно натянуть на Вордпресс. Сайт с которого все брать http://www.ovatio.ca
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Дано: хостинг, установленный чистый Drupal 7.24 версии (русифицированный), есть купленный желаемый шаблон. Надо: установить недостающие модули (согласно исходному варианту шаблона), натянуть шаблон до состояния "вот как на картинке" (в идеале ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть готовый проект на Joomla 2.5. Необходимо выполнить следующее: 1. Новости сделать раздельными для каждой категории (сейчас они общие для всех) 3. Общие новости нужно архивировать, как то обозначать их и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Необходимо сделать шаблон (готовый проект) на Worpdress на основе этого сайта http://goo.gl/2r9o4g (весь дизайн полностью взять отсюда, html и исходников нету) + добавить форму контактов и дизайн не большой карты. На сайте также будет 3 ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $122
Сайт: Kasko-kupit-v-spb.ru 1.Все страницы должны использовать единую таблицу стилей (за основу лучше взять css со страницы ОСАГО, у всех страниц должен быть единый подвал (в том виде как сейчас на странице «ОСАГО») и единая ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
http://ewtextile.ru/ стоит на OpenCart CMS Нужен человек, который: 1. натянет общую верстку на все страницы сайта 2. Уберет со страниц кнопки "купить" 3. Создаст ЧПУ и обработает все текущие страницы под ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
сайт на вебасисте , после переноса на новый хостинг - перестала работать админка, надо бы разобраться в чем дело. Все доступы - есть.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
При переносе WP сайта с одного хостинга на другой - возникла какая то ошибка - http://h59549.srv4.test-hf.ru/ Нужно найти причину и объяснить мне в чем дело.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сделать на сайте обратную связь. Несколько полей, одно поле с выпадающим списком. Данные отправляются на 2 e-mail. (все поля обязательные, при не заполнении – выделяется красным) После ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
ТЗ прикреплено. Интересует приблизительная цена и срок. Оплата вебмани рубли.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад