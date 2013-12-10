Worpress: обратная связь

Есть макет Html нужно сверстать на нем тему OpenCart Пишите предложения по цене и срокам, сразу скажу без предоплаты, можно БС
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Несколько полей, одно поле с выпадающим списком.
Данные отправляются на 2 e-mail.
(все поля обязательные, при не заполнении – выделяется красным)
После отправления письма – “Спасибо, мы свяжемся с вами в ближайшее время.”
Заголовок письма на почту - "Заявка с сайта....."
+ текст с описанием на странице
+ иконку-ссылку на анкету вставить.
«Форма» должна быть в человечном виде – приятного вида, без лишних элементов.
желательно сразу прислать ссылку на внешний вид\плагин.
Сразу цену и срок. В личку писать не надо.
Заявки фрилансеров
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