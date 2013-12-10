Worpress: обратная связь

Сделать на сайте обратную связь.

Несколько полей, одно поле с выпадающим списком.

Данные отправляются на 2 e-mail.

(все поля обязательные, при не заполнении – выделяется красным)

После отправления письма – “Спасибо, мы свяжемся с вами в ближайшее время.”

Заголовок письма на почту - "Заявка с сайта....."

+ текст с описанием на странице

+ иконку-ссылку на анкету вставить.

«Форма» должна быть в человечном виде – приятного вида, без лишних элементов.

желательно сразу прислать ссылку на внешний вид\плагин.

Сразу цену и срок. В личку писать не надо.