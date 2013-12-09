Доработка сайта по WP.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки158 просмотров

Добрый вечер!

Нужно СРОЧНО доработать сайт на WP:

- дать возможность зарегистрированным пользователям публиковать проекты

- установить доп плагины (2шт)

- сделать две контактные формы

Спасибо!

дело не такое простое как кажется, но и не сверхсложное)

WordPress
11 лет назад
Tamansky
Марк 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров